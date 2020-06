Jitze Bok en Lub Wiarda zijn de Waterpoorters 2020

SNEEK - De heren Jitze Bok en Lub Wiarda waren de beoogde Waterpoorters 2020 die in april zouden toetreden tot het bijzonder gezelschap van vrijwilligers als dank voor hun inzet voor de stad Sneek. Door het coronavirus moeten zij nog even wachten op de feestelijke benoeming, oorkonde en de waterpoortspeld. De Waterpoortcommissie heeft besloten de namen nu wel in het openbaar te brengen en de feestelijke plichtplegingen zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Jitze Bok wordt benoemd voor zijn vrijwillige bezigheden voor onder andere carnavals-vereniging De Oeletoeters waar hij bestuurslid is en eveneens voorzitter is van de barcommissie. Ook verzorgt hij het beheer van het wagenpark van de Oeletoeters. Jitze Bok is jarenlang actief in het bestuur van de Sneker Sinterklaascommissie en is bestuurslid van Duurzaam Vervoer Sneek. Je vindt hem ook regelmatig zelf achter het stuur van de elektrisch aangedreven shuttles. Verder is hij al jarenlang actief bij de Bonte Sneeker Avond (BSA), Oranjevereniging en helpt ook altijd mee tijdens verschillende evenementen zoals de Samenloop voor hoop, Mar-athon rond Sneek en meer, Sneeker Dweildag en Sneek 75 jaar vrij.

Lub Wiarda

Lub Wiarda heeft zijn vrijwillige voetsporen verdiend voor diverse Sneker geledingen. Zo is hij vanaf de jaren 1974 actief geweest als trainer, leider en voorzitter van Atletiekvereniging Horror, verzorgde de organisatie van 2 internationale Sneeker marathons, was betrokken bij de realisatie van de Sneeker Sporthal en de kunststof atletiekbaan in Sneek, zat in de organisatie ‘Groot Zandlopen’ op het Grootzand, zat in de organisatie van het paardrijden voor gehandicapten in de Manege Sneek, was mede-oprichter van de Kinderboerderij Sneek en was betrokken wij het Wippodium en haar activiteiten. Hij richtte WMO activiteiten in Sneek op en organiseerde een olympische dag Voor 800 verstandelijk gehandicapten op de WZS/ONS velden. Verder was Wiarda betrokken bij allerhande activiteiten bij de Lokale Omroep Sneek, KWF collectes in Zuidwest Friesland en volleybalvereniging Animo.

Sinds 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen, die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien worden ieder jaar een aantal personen gehuldigd die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de stad Sneek. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming in het stadhuis van Sneek een Waterpoortspeld en een oorkonde.