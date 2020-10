Jelke Pieter en Hedzer Ype zorgen voor een dubbele zonnestraal in Goënga

GOENGA- ‘Jelke Pieter en Hedzer Ype soargje tagelyk foar in dûbele sinnestriel op ús Aldfearstdyk’, staat te lezen op een prachtig bord in de tuin van hun ouders.

Het is weer een fraaie productie van Gerrit Koudenburg die de komst van de tweeling van Sytze en Annet Talsma in Goënga aankondigde. Het gezin van Sytze en Annet is nu 5 kinderen rijk. In Goënga is een kleine groep mensen die de onderwerpen van deze borden bedenkt met Koudenberg als medebedenker en illustrator. Ook rond de jaarwisseling zijn de borden van Gerrit Koudenburg regelmatig te bewonderen in Goënga.