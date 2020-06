Jannewietske de Vries doet mee aan Route2020 Kunst & Cultuur beleven in Leeuwarden

Verschillende artiesten en kunstenaars werken mee aan Route2020: Piter Wilkens, Esther de Jong, Elmar Kuiper, Michel Pitstra, Monad, Arjen Hut, Kunstencentrum Atrium, Hûnekop, Melvin van Eldik, Jannewietske de Vries, Wiebe Kaspers en Eeltsje Hettinga.

Premiere is woensdag 20 mei in de stad Leeuwarden. In eigen auto volgt het publiek een mooie route door Leeuwarden. Een route die leidt langs bestaande kunstobjecten. Kunst in de Openbare Ruimte, op rotondes, in de wijk, voor een overheidsgebouw of onder onze voeten. Bij elk kunstwerk is een artiest te horen. Route 2020 is een beleving mét een menselijk cultureel aspect en (corona-proof) contact.

Autoroute langs openbare kunst

Friese performers In Project Route20202 volgt het publiek een autoroute langs openbare kunst met bij deze kunstwerken een interpretatie van Friese performers. Dat kunnen bijvoorbeeld gedichten of muzikale composities zijn waarbij het kunstwerk als inspiratiebron dient. Bezoekers kopen een (auto) kaartje waarvoor zij een starttijd krijgen waarmee zij zich melden bij een -drive thru- kassa. Daar ontvangen zij de route langs de openbare kunstwerken met een routeplanner en informatie over de kunst waar men stopt, maar ook van de werken die men onderweg passeert. Men krijgt een techniek-/geluidssysteem mee waarmee men performances in de auto kan horen en een picknickmand met heerlijkheden voor pauzemomenten. Het publiek blijft in de auto tijdens de route. Meedoen kan door tickets te kopen op www.route2020.art . De route duurt ongeveer 2 uur en wordt in kleine groepjes auto’s afgelegd. Zowel voor de organisatie als voor het publiek gelden de veiligheidsregels zoals deze zijn afgegeven door de rijksoverheid.

Over BUOG: Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen, bestaat uit regisseur Pieter Stellingwerf en theatervormgever Kees Botman. BUOG maakt sinds lang theatervoorstellingen op bijzondere (buiten)locaties en onontgonnen plekken.