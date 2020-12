Jan Brens komt met zijn eerste boek: ‘Humor met een vleugelslag’

SNEEK- Vrijdag 18 dec. verschijnt het eerste boek van Jan Brens. Buiten de diverse materialen voor het onderwijs schreef hij karakterschetsen over een 56-tal vogels in de vorm van limericks. Met woordspelingen en kwinkslagen wordt de kennis over Nederlandse vogels neergezet.

Dirry van Dijk uit Wolvega maakte de foto’s. In vele natuurgebieden van Noord-Nederland ‘schoot’ ze met haar professionele camera’s prachtige foto’s, van pestvogel tot lepelaar en van huismus tot ooievaar. Inmiddels zijn ook boeken in de maak over bloemen (‘Humor niet verbloemen’), bomen (‘Humor laten waaien’), wijsheden (’Humor met wijsheid’), ‘Kerstlimericks’, voor kerst 2021....

Hieronder volgt een van de gedichten:

Aalscholver

Vleugels wijd wiegend en drogend aan lucht.

Dragend een slangenhals, sluw en geducht.

Een sprookje, een klucht? Een vampier in vlucht?

De aalscholver duikt in een vloek en een zucht...

Het boek is te koop à 21,50 bij boekhandels of via jan.brens@home.nl en dirryvandijk@hotmail.com