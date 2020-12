Iris Kroes wil de wereld inspireren met nieuwe single ‘Dare to be You’

SNEEK- Iris Kroes heeft haar nieuwe single gelanceerd. Het nummer ‘Dare to be You’ is speciaal geschreven om de wereld te inspireren. Omrin, duurzaam afval- en energiebedrijf, viert haar 25-jarig jubileum en heeft de zangeres gevraagd om daar op eigen wijze bij stil te staan. “Het nummer gaat over jezelf durven zijn en dat je niet bang moet zijn om de wereld te willen veranderen”, vertelt de Friese zangeres en harpist. “Dare to be You is speciaal voor de portretserie van markante noorderlingen geschreven, maar past ook heel goed bij mij.”