Iris Kroes speelt in Nij Ylostins

IJLST- Een tijdje terug bood Anita Boonstra voor het goede doel op een huiskamerconcert van Iris Kroes. Gistermiddag speelde Iris voor de bewoners van Ny Ylostins in IJlst.

Een mooie middag in deze bijzondere tijd, de bewoners hebben genoten van dit optreden. Tussendoor een hapje en een drankje via de ondernemers in IJlst. Oranjekoek van De Boer’s Bakkerij en borrelhapje van Stadsherberg Het Wapen van IJlst.