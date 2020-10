IR. D.F. Woudagemaal onder stoom gebracht

LEMMER- Vandaag werd namelijk ons Friese Unesco werelderfgoed, het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, onder stoom gebracht. Het gemaal is het grootste, nog werkende gemaal ter wereld en bestaat deze maand 100 jaar! Twee keer per jaar wordt het gemaal op stoom gebracht en wordt het bedienende personeel in de praktijk opgeleid