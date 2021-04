Inspiratiekrant verleidt inwoners en toeristen om coronaproof te genieten

SNEEK- Waterland van Friesland heeft toeristen én inwoners veel te bieden. Natuurlijk in het toeristenseizoen in de zomermaanden, maar ook zeker daarbuiten. Om inwoners en bezoekers van Zuidwest Friesland volop te inspireren hebben VVV Waterland van Friesland en Ying Media een mooie inspiratiekrant gemaakt. De eerste krant van 2021 wordt vanaf 29 april huis aan huis verspreid in heel Waterland van Friesland. Daarnaast komt de krant te liggen bij de VVV locaties en de toeristische ondernemers die lid zijn van VVV Waterland van Friesland.

In de inspiratiekrant wordt alvast vooruitgeblikt met een ‘foarpriuwke’. Dat is een voorproefje van de evenementen die dit jaar ondanks corona hopelijk toch door kunnen gaan, zoals de Sneekweek, de SLOWTriatlon Waterland van Friesland en het skûtsjesilen. Die evenementen kunnen alvast met potlood in de agenda worden gezet. Daarnaast is een groot aantal andere uitjes opgenomen dat sowieso op eigen gelegenheid - en daarmee coronaproof - kan worden opgepakt. Zo heeft de organisatie van de Fietselfstedentocht er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de tocht vanaf eind mei zelfstandig kan worden gereden aan de hand van een speciale app.

Nieuwe plekken ontdekken

De inspiratiekrant van VVV Waterland van Friesland laat verder zien dat er nog vele andere mooie activiteiten te ondernemen zijn, geheel coronaproof. Zo besteedt de krant aandacht aan onder meer een heuse Meet & Greet met een alpaca bij Alpaca World in Workum. Maar ook maakt de inspiratiekrant enthousiast om bloemen te plukken bij Kwekerij de Bascule in Hommerts. “Er zitten activiteiten bij die de inwoners van Zuidwest Friesland zelf ook nog niet kennen”, vermoedt Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland. “En dat is ook onze bedoeling. Want in het buitenland ontdek je vaak wel nieuwe plekken, maar niet in de omgeving waarin je woont. En dat is zonde, want in Waterland van Friesland kun je echt toerist in eigen omgeving zijn.”

In beweging komen

De lezers van de inspiratiekrant krijgen ook tips om het gebied in te trekken aan de hand van de routes. “Er is onderweg zoveel moois te zien, of je nu op de fiets bent, wandelt of met de auto rondrijdt”, zegt Floriaan. “We willen daarom iedereen in beweging krijgen. Zo kunnen toeristen en inwoners stil staan bij alles wat het gebied te bieden heeft. Er kan hier zoveel worden beleefd.” De inspiratiekrant is een bewaarexemplaar voor de lente. Later dit jaar brengen VVV Waterland van Friesland en Ying Media nog twee inspiratiekranten uit. “Daarin benoemen we de actuele evenementen. Ook deze uitgaven verspreiden we huis aan huis in Waterland van Friesland en via onze leden en VVV-kantoren.”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied 32 VVV locaties en informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.

Over Ying Media

Ying Media is uitgever van regionale content waarmee zij iedere dag bijdragen aan het sociale, economische en culturele klimaat in de regio. Dit doen zij met o.a. de titels GrootBolsward-IJsselmeerkust, GrootdeFryskeMarren, GrootHeerenveen en GrootSneek.