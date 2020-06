Infomiddag bij Kunstencentrum Atrium op zaterdag 6 juni

SNEEK - Kunstencentrum Atrium houdt zaterdag 6 juni een informatiemiddag op haar leslocatie in Sneek. Wie vragen heeft over het les- en cursaanbod in het nieuwe seizoen is van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom in het Atrium aan het Oud Kerkhof of kan online vragen stellen. Hiervoor dient via de website een afspraak te worden gemaakt. Daarnaast is het bij de muziekafdeling mogelijk om een proefles te volgen, eveneens op afspraak via de website.

Voor 6 juni stond anders de jaarlijkse open dag van Kunstencentrum Atrium gepland. Door de coronamaatregelen is de gebruikelijke opzet met veel proeflessen en optredens niet haalbaar. Via de infomiddag en een aantal kleinschalige proeflessen is het toch mogelijk om een indruk te krijgen van het les- en cursusaanbod in het nieuwe seizoen, dat in september van start gaat. Het aanbod is voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Vragen stellen

Voor het stellen van vragen, in het kunstencentrum of door middel van een chatprogramma, moet een afspraak worden gemaakt via een formulier op kunstencentrumatrium.nl. De vragen kunnen gaan over een specifieke les of cursus of over algemene zaken, zoals lesgelden. Docenten van alle afdelingen - muziek, dans, theater, musical, beeldende kunst en fotografie - zijn aanwezig. Ook is het bij alle afdelingen mogelijk om een proefles te boeken voor in het najaar (bij de start van het seizoen). Het gehele aanbod is gebundeld in een brochure die op 6 juni bij de ingang van het Atrium is af te halen.

Bij de muziekafdeling is het vanaf 13.00 uur mogelijk om een gratis en vrijblijvende proefles te volgen. Dit kan bij diverse instrumenten, waaronder piano, koperblazers en harp, en zang. Het overzicht is te vinden op de website van het kunstencentrum. Een proefles duurt een half uur, is voor alle leeftijden en wordt telkens gegeven aan maximaal twee personen.

Twintig leslocaties

Het 'nieuwe normaal' Kunstencentrum Atrium, met meer dan twintig leslocaties in Súdwest-Fryslân, geeft sinds maandag 11 mei les in het 'nieuwe normaal'. Vooralsnog gaat het om een-op-eenlessen en kleinschalige groepslessen in de buitenlucht. Waar het nog niet mogelijk is om anderhalvemeterlessen te verzorgen, blijven docenten net als de voorgaande weken digitaal hun lessen aanbieden. Kunstencentrum Atrium heeft in de aanloop naar 'het nieuwe normaal' de nodige voorbereidingen getroffen. Naast de anderhalve meter afstand moet iedereen desinfecterende middelen gebruiken, blijven ouders van jonge leerlingen buiten het gebouw wachten en zijn er looproutes aangebracht in de leslocaties.