In de schijnwerpers: De Producer School

SNEEK- Bij Kunstencentrum Atrium halen de docenten het beste in leerlingen en cursisten naar boven. Wie zijn deze door de wol geverfde muzikanten, dansers, toneelspelers en beeldend kunstenaars? In GrootSneek komt elke maand een voorbij. Deze keer Tseard Verbeek. Hij zette De Producer School op, waar je alle fijne kneepjes leert om met de computer muziek te maken.

De Producer School werkt inmiddels twee jaar samen met het kunstencentrum. Er zijn producercursussen voor beginners, gevorderden en experts. In de lessen komen allerhande onderwerpen aan bod. Naast het maken van arrangementen gaat het om zaken als sidechaining, EQ’ing, compressing, sound designing en mastering. Ook wordt ingegaan op muziekmarketing.

Kunstencentrum Atrium is geen onbekende plek voor de 27-jarige Tseard. Zijn oom geeft in Sneek al jaren les op trompet. Neef Sytze is keyboarddocent en begeleidt diverse Atrium-bands. "Ik ben in 2017 begonnen met De Producer School en Sneek werd na Leeuwarden de tweede locatie", vertelt Tseard, die sinds 2016 lesgeeft. "Inmiddels zit De Producer School ook in Zwolle, Utrecht en Drachten." De Producer School verzorgt tevens dj-lessen, cursussen op scholen en biedt online lessen aan. Voor het online platform won Tseard begint dit jaar de Enterprijs 2020. "Deze lessen zijn uniek. Wij zijn de enige in Nederland die online zo’n totaalpakket met betrekking tot muziek produceren aanbieden. Onze klanten zitten door heel Nederland en België."

Producer, dirigent van een orkest

Tseard begon op jonge leeftijd met muziek produceren, gewoon thuis achter zijn computer. "Ik begon op mijn twaalfde met rappen - dit heb ik zo’n acht jaar gedaan - en op een gegeven moment wilde ik mijn eigen muziek erbij maken. Het leuke van produceren is dat je niet één instrument bespeelt, maar alle. Je bent de dirigent van een orkest." Al knutselend ontdekte Tseard al gauw dat muziek produceren meer is dan alleen het bij elkaar plakken van instrumenten. "Als je de benodigde instrumenten samenbrengt om een nummer na te maken, klinkt het resultaat toch anders dan het origineel. Ik kreeg door dat er meer nodig was. Echo en galm zijn bijvoorbeeld echte smaakmakers; de peper en zout van je muziek." Een producer kan bij het maken van muziek het verschil maken, gaat Tseard verder. "Veel platen zijn niet alleen door de betreffende artiest legendarisch geworden, maar ook dankzij de producer. Delen van de muziek luider of zachter maken kan al zeer bepalend zijn. Net als dat je gebruikt maakt van analoge of digitale technieken. Vaak heeft een producer een eigen geluid, een signature sound."

Top 40, techno en klassiek

Tseard overwoog om als professional verder te gaan, maar koos voor het lesgeven. "Ik wil graag mijn kennis met anderen delen." Nóg leuker vindt hij het ondernemen. Hij ontwikkelde zijn talent op dat gebied bij de hbo-opleiding Media en Entertainment Management. "Ondernemen zit in me. Dat neemt veel tijd in beslag. Daardoor geef ik niet op alle locaties les, maar werken er meerdere coaches bij De Producer School.” In Sneek worden de lessen gegeven door Dylan Baarte. Zij lessen zijn zeer gevarieerd, aldus Tseard. "Je kunt er qua muziekstijlen alle kanten mee op. De Producer School leert je technieken die je overal kunt toepassen, van hiphop en techno. Er zitten kinderen op les van 8 jaar die de nieuwe Martin Garrix willen worden. Maar we hebben ook een leerlinge van 72 jaar uit de klassieke hoek die graag wilde leren om haar pianomuziek goed op te nemen."

Gratis proefles

Tijdens de proefles wordt in vogelvlucht behandeld wat er komt kijken bij het produceren en wat de mogelijkheden zijn. Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl.