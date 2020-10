IJsclub ‘Rept U’ uit Top & Twel bestaat 150 jaar

OPPENHUIZEN- Gisteren was het precies 150 jaar geleden dat IJsclub ‘Rept U’, uit Top & Twel opgericht werd. Uiteraard zal daar aandacht aan worden besteed, zo staat in een bericht van de vereniging te lezen:

“Dit jaar (op 15 oktober) bestaat de ijsclub 150 jaar en ook dat zou met een feest gepaard gaan. Helaas zijn de tijden nu even anders. We hopen gewoon op fantastisch winterweer zodat het gevierd kan worden zoals het bij een ijsclub past. Schaatsend op onze prachtige baan of heel misschien wel op de open vaarwateren rondom Top en Twel (waar de ijsclub de banen sneeuwvrij houdt). Dat zou nog eens een mooi jubileumcadeau zijn! Dus wat ons betreft: IT GIET OAN!”

“Hurdriderijen, ijszeilen, piksjitten, belslydjeien, pjukslydzjen en de kinderelfstedentocht. Al 150 jaar heeft ijsclub ‘REPT U’ vele mooie evenementen georganiseerd. En wat is er veel veranderd in die tijd. De houtjes met oranje veters werden easy gliders, bij de ‘poeiermolke’ eet men nu liever een broodje knak dan een koek. Kranten onder wollen truien zijn niet meer nodig nu we thermokleding hebben en in plaats van piksjitten zijn de kinderen aan het ijshockeyen. Maar één ding blijft gelijk: het ijsplezier bij jong en oud is groot!”

“Zodra de vorst aanhoudt, raken de gemoederen verhit. Bij het bestuur begint het dan te borrelen en de inwoners van onze dorpen houden het nieuws goed in de gaten. De grote vraag is iedere keer weer ‘Hoeveel centimeter meten we nu?’. Als de ijsbaan opengaat, kan het feest beginnen.”

In de papieren GrootSneek van november zullen wij stilstaan bij het bijzondere jubileum uit de tweelingdorpen. Nu al feliciteren wij ‘Rept U’ van harte met het bereiken van de respectabele leeftijd!