IJlster kunstenaar Gert Jan Slotboom ‘schittert’ in Sterren op het Doek

IJlst- In april jl. kreeg Gert Jan Slotboom uit IJlst een mailtje met de vraag of hij mee wilde werken aan het tv-programma ‘Sterren op het Doek’. In eerste instantie was zijn reactie: “Nee, dat is niks voor mij”, aangezien hij de publiciteit niet vaak opzoekt. Zijn vrouw haalde hem over, ze zei dat het best een mooie ervaring zou kunnen zijn.

Gert Jan zegde toe en dat was het begin van zijn tv-avontuur. Er zijn drie opnamedagen geweest voor een uitzending die ongeveer veertig minuten duurt. Zowel de eerste als de laatste dag waren behoorlijk enerverend. Tijdens de eerste dag in het concertgebouw in Amsterdam wist hij lange tijd niet wie de BN’er zou zijn en daarna moest er een portret worden geschilderd in beperkende omstandigheden. Het licht was hard, er was geen schaduw en het model bewoog steeds tijdens het interview. De laatste dag in het Teylers museum was spannend want daar koos de BN’er het portret dat hij mee naar huis zou nemen.

De tweede dag was enorm leuk, een ploeg van vijf man nam het huis aan de Zevenpelsen in IJlst over en had alle aandacht voor Gert Jan en zijn kunst. Özcan Ackyol interviewde op een sympathieke en geïnteresseerde manier. Het portret was al klaar en werd met belangstelling bekeken. De BN’er die Gert Jan heeft geportretteerd is Paul Witteman. Het was geen gemakkelijke opgave, vooral omdat het portret snel klaar moet zijn. Gert Jan heeft vooral geprobeerd het medeleven in de blik van de Tv-icoon goed te treffen.

Achteraf is Gert Jan wel blij dat hij heeft meegedaan. Het was een onvergetelijke ervaring. Hij heeft nieuwe mensen leren kennen, zoals zijn twee collega’s van de uitzending: Eeke Kuiken uit Groningen en Jelbrich de Jong uit Heerenveen. Hij volgt beide dames en houdt contact met hen.

Op 12 december 2020 om 20.35 uur wordt de aflevering met Paul Witteman uitgezonden op NPO 2 bij Omroep MAX.