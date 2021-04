SNEEK- Tijdens de lockdowns hebben veel van de potentiële Fries Scheepvaart Museum bezoekers het wandelen ontdekt als een fijne en gezonde vrijetijdsbesteding. Daarom toont het FSM vandaag een tegeltje uit haar collectie, waarop een rondje Sneekermeer is afgebeeld. Misschien een ideetje voor een wandeling? Of misschien om ervoor te trainen?

Het rondje Sneermeer werd in 1963 georganiseerd door de Sneeker Wandel Unie. Het is een tocht van 45 kilometer, die natuurlijk ook op de fiets kan worden afgelegd. In datzelfde jaar 1963 organiseerde de SWU ook de Mariniersmars, een tocht van 80 kilometer door de Zuidwesthoek.