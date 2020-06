Huizen met verhalen in café de Freonskip Blauhús

BLAUWHUIS- In de ´Gerben Rypma keamer´ van café De Freonskip in Blauwhuis is tentoonstelling ´Huizen met een verhaal´ ingericht.

In Blauwhuis en omstreken woonden Baptisen en Boeddhisten, Pastoors en Paters, maar ook evacuees en onderduikers.

Er zijn verhalen over boerderijen, de architect die ze ontwierp, de families die er woonden, de boer die voor biologisch koos. Maar ook verhalen over een brandstofhandel, kroeg en zeilschool.

Fietsknooppunt

Blauwhuis ligt aan het fietsknooppunt, de historische Hemdijk en Odulphuspad. Een bezoekje aan het Blauwhuister café - met terras - wordt vaak gecombineerd met bezichtiging aan de tentoonstelling.

In het gastenboek lezen we: ‘Wat in leuke ferrassing, efkes wat drinke en dan in tentoanstelling der op ta’.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Undernimmerferiening Blauhús en het Ondernemersfonds.

Gerben Rypma Keamer |Kafee De Freonskip Blauhús.

Open: Tot en met oktober 2020. Op dinsdag tot en met zaterdag 12.00 – 20.00 uur | Zondag 14.00 – 20.00 uur | Toegang gratis