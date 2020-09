Houtzaagmolen De Rat gaat voor de BankGiro Loterij Molenprijs én voor de toekomst

IJLST- Samen met drie andere molens is houtzaagmolen De Rat in IJlst genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. De molen die de meeste stemmen krijgt, wint €75.000. En dat is precies het bedrag dat De Rat nodig heeft om de toekomst van álle molens in Nederland veilig te stellen.

Het is het pronkstuk van IJlst. Als een baken van standvastigheid staat houtzaagmolen De Rat aan de rand van het elfstedenstadje. Als er wind is zoeven de wieken langs de stelling en stampen de zaagramen in het binnenste van de molen op en neer. Meterslange stammen veranderen in handzame planken. De geur van versgezaagd hout verwaait naar de Geeuw, de eeuwenoude vaarweg tussen IJlst en Sneek. Met het molenaarshuis, de houthelling, de droogschuur en de kolk met drijvende boomstammen lijkt De Rat een plaatje uit vervlogen tijden. Maar ook al is de molen al ruim 300 jaar dagelijks in bedrijf en koesteren de molenaars de historie, ze kijken vooral vooruit.



Opleidingscentrum

'Een molen draait niet alleen op de wind,' zegt molenaar Simon Jellema. 'Zonder molenaars en vrijwilligers staat letterlijk alles stil. Om te voorkomen dat ons ambacht uitsterft en molens niet meer kunnen draaien, maken we mensen enthousiast en leiden we ze op. Dat willen we blijven doen en méér gaan doen zelfs, door in De Rat een opleidingscentrum in te richten.'



Ook zeilmaken, smeden en houtbewerking

De kennis, de kunde en het enthousiasme zijn er in IJlst. Maar de middelen niet. Jellema: 'Met de BankGiro Loterij Molenprijs kunnen we de ruimte beneden in de molen geschikt maken voor het opleidingscentrum. We bieden niet alleen scholing tot molenaar, ook ambachten als zeilmaken, smeden en houtbewerking horen bij het molenaarsvak. Als ons opleidingscentrum er komt, durf ik de toekomst van De Rat en die van alle molens in Nederland met vertrouwen tegemoet te zien.'



Stem ook voor het opleidingscentrum van houtzaagmolen De Rat en dus voor de toekomst van alle molens van Nederland. Dit kan tot donderdag 1 oktober 12.00 uur via molenprijs.nl/deRatIJlst. Onder alle stemmers wordt een molenarrangement t.w.v. €450 verloot.



Open Monumentendag

De Rat is elke zaterdag (9-17 uur) te bezoeken, in september ook op woensdag t/m vrijdag (va. 10 uur). Open Monumentendag (12 en 13 september) gaat dit jaar door, en hoe toepasselijk: het thema van 2020 is Leermonument. Precies dát wil De Rat worden, door nog meer nieuwe molenaars op te leiden dan nu al gebeurt. Op beide Open Monumentendagen is de molen te bezoeken van 10-17 uur. Sneekerpad 16, 8651 NE IJlst. www.houtzaagmolenderat.nl