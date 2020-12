Houtenbotenbouwers : Tien werfbazen over hun vakmanschap

“Al jaren liep ik -Klaas Smit- rond met het idee een boek te maken met daarin de verhalen van houtenbotenbouwers. In 2020 had ik eindelijk de mogelijkheid bij tien van hen langs te gaan om hun verhalen vast te leggen. Op afstand vanwege het rondwarende coronavirus, maar de gesprekken waren daardoor niet minder intens. Het idee was om me te beperken tot de Friese werfbazen, maar een samenwerkingsverband tussen een aantal bouwers voerde me naar Giethoorn. Wanneer ik me dan toch niet zou beperken tot Friezen, dan wilde ik ook de bouwer van de mooiste houten kotters uit Noord-Holland opnemen in het boek. Tien werfbazen deden openhartig uit de doeken waarom ze doen wat ze doen. Tien zeer verschillende levensverhalen van tien uitgesproken karakters over soms dezelfde schepen.”

“Een aantal bouwers vertelde me dat ze veel te danken hebben aan het Stamboek Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP). De oprichters van de SSRP hebben ervoor gezorgd dat het houten traditionele schip weer in de belangstelling kwam eind jaren ’50 van de vorige eeuw. Op enig moment waren er meer mensen die een boot wilden, dan dat er schepen waren. Zo waren de botenbouwers niet alleen nodig voor reparaties en restauraties, maar kregen ze ook de mogelijkheid de vloot uit te breiden met nieuwe schepen. Jan Brilleman heeft de oprichters van de SSRP zelf nog gekend en hij vertelt over de waarde van de SSRP in de beginjaren. Maar wat doet de SSRP 65 jaar later nog voor botenbouwers? De huidige voorzitter Ineke Verkaaik-Hogervorst geeft antwoord op die vraag.”

Allemaal emotie

“Genieten van ronde vormen en mensen de mogelijkheid geven verre reizen te maken, dat zijn drijfveren geweest van Bein Brandsma. In de voetsporen treden van zijn vader, maar dan op zijn eigen manier, is wat Ivor van Klink doet. Het vak van punterbouwer in stand houden, speelt een grote rol bij Jan en Jeroen Schreur. De erfenis van zijn vader bewaren en doorgeven, was de leidraad van Pier Piersma. Henk van der Meulen(foto) groeide op de werf op en wist al jong dat hij de volgende generatie wilde worden. Ed Jansma wil bestaande schepen mooier maken dan ze al zijn en Martijn Perdijk restaureert met oog voor lijn schepen in de traditie van de bouwer. Peter Schouten heeft zich laten inspireren door smacks en Leigh Codes aan de oostkust van Engeland, en Roelof van der Werff is al vijftig jaar bezig met zo duurzaam mogelijk bouwen. Nuchtere bouwers die liefdevol praten over hun vak en hun schepen. Vakmannen vol emotie.”

“De verhalen van deze bijzondere mannen liggen nu vast, ook voor het nageslacht. Deze botenbouwers en ‘hun’ schepen verdienen dit podium met als doel de waardering voor hen te vergroten en de liefde voor het houten traditionele schip te laten toenemen.”

Dit prachtige boek met vele foto's bevat 280 pagina's lees- en kijkplezier. Tien unieke portretten van bijzondere vakmannen. Elke pagina ademt de liefde voor hout en traditionele houten boten.

