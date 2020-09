Honeyland draait in CineSneek

Deze verbluffende en sprookjesachtige documentaire over bedreigde tradities is het verhaal van Hatidze, die duizelingwekkend steile bergflanken afspeurt naar bijenkolonies die zich verschanst hebben in de rotsen. Ze woont in een stenen huisje in Noord-Macedonië, samen met haar zieke moeder. Haar leven, haar passie en haar inkomen zijn de wilde bijen die ze met veel zorg, en volgens oude tradities teelt. “Neem de helft van de honing, en laat de andere helft voor de bijen” – is haar gouden regel. De honing verkoopt ze op een marktje op zo’n vier uur loopafstand. Op een dag arriveert een rumoerige familie met een oude caravan, zeven onhandelbare kinderen en een kudde koeien, de voorbode voor het naderende einde van Hatidze’s oude leven.

Tamara Kotevska (1993) en Ljubomir Stefanov (1975) filmden drie jaar in het adembenemende gebergte van Noord-Macedonië, en keerden terug met een visueel verbluffende, poëtische documentaire over bedreigde tradities en het broze evenwicht tussen mens en natuur. Er is bij natuurlijk licht gefilmd, want er is geen stroom in de vallei.

Naast 8 internationale awards, bekroond met maar liefst drie prijzen en bedolven onder lovende kritieken op het vermaarde Sundance Festival. Honeyland stond op de Oscar-shortlist voor beste documentaire én beste niet-Engelstalige film.