Hogesnelheidstrein rijdt z’n 500.000 ste rondje in Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek

SNEEK- Woensdag 26 augustus werd familie Heinrichs uit Den Haag verwelkomt met bloemen uit handen van museumdirecteur Jan Willem van Beek van het museum, vanwege het bereiken van een bijzondere mijlpaal. Door het drukken op de bekende groene knopjes werd de hogesnelheidstrein op de Sneeker Bergbaan voor de 500.000 ste keer in beweging gezet. Een bijzonder moment voor het museum, want menige trein zal dit zeker niet halen.

Sinds juni brachten mensen gelukkig weer een bezoek aan het museum in het stationsgebouw en de tentoonstellingen van onder andere “De Bevrijding, 75 jaar vrijheid”, de NS1100 en 21Man. En nog tot 14 september KidsProject (kinderspeelparadijs). Het museum behoort tot de top van Europese musea op het gebied van modelspoor. Kort samengevat, er valt genoeg nieuws te zien en te beleven, dus het Modelspoormuseum in Sneek is zeer zeker een bezoek waard. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: De heer Heinrichs met Pepijn en Liselot uit Den Haag bij de Sneeker Bergbaan. Foto: Janna Blom Sneek.