Hoera de bibliotheek is weer open!

SNEEK- Even voor twee uur vanmiddag vormde zich een grote groep wachtenden voor de bibliotheek van Sneek. Na weken van sluiting, in verband met het coronavirus, opende de bibliotheek vanmiddag haar deuren weer.

“En daar zijn we ontzettend blij mee”, aldus Esther Kat van de bibliotheek. Het grote aantal boekenwurmen die voor de ingang van de bibliotheek stonden verbaasde Kat niet.

“De mensen kunnen gelukkig hun boeken weer inleveren en nieuwe exemplaren uitzoeken. Er mogen steeds 50 bezoekers in de bibliotheek aanwezig zijn. Het is geen verblijfplek, er kan niet gebruik worden gemaakt van het internet en de wifi. Iedere bezoeker verblijft ongeveer een halfuur in de bibliotheek. Er is geen koffie en mensen mogen hier ook niet naar het toilet, net zoals bij winkels. Voordat we vanmiddag weer opengingen, hadden al heel wat mensen gebeld om hoe laat dat zou zijn en we zijn dan ook erg gelukkig dat het nu zover is.”

Boeken drie dagen in quarantaine

Voor de ingang van de bibliotheek staan strepen waar de bezoekers achter moeten blijven staan, zodat er geen opstopping van mensen in het halletje is. Collega’s van Kat staan klaar om de bezoekers verder te instrueren. Zo krijgt iedereen een mandje mee. De oude boeken worden links geplaatst en gaan drie dagen in quarantaine.