Historisch filmpjes op VHS-site

SNEEK- De Vereniging Historisch Sneek breidt haar activiteiten op internet uit. Gestart is met het plaatsen van korte filmpjes die uiteraard met de geschiedenis van Sneek te maken moeten hebben. Als eerste is een reportage te zien van de brandweermanifestatie van 4 juni 2005, waarmee het 25-jarig bestaan van de personeelsvereniging van de Sneker brandweer werd gevierd.

Ook de film uit 1940 van het luchtwachtkorps Sneek wordt geplaatst. Via de site www.VHSneek.nl zijn ook vele foto’s uit het archief van de vereniging te bekijken. Deze zijn te vinden via een doorlink op de eigen site en via de beeldbank van de gemeente Súdwest-Fryslân. In de toekomst zullen ook alle oude afleveringen van het kwartaalblad De Waag via de site te lezen zijn.