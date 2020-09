Hiske Oosterwijk en Job Posthuma bij Lewinski

SNEEK-Geen zwarte vrijdag en uren in de file staan rondom Parijs voor het ‘God in Frankrijk’ gevoel. Hiske Oosterwijk en Job brengen op zaterdah 19 september speciaal voor deze avond een repertoire gegrondvest op de Franse chanson traditie. Ook de geschiedenis van het Nederlandse lied komt voorbij.

Dat wordt dus genieten van muziek uit volkstraditie, maar met de interpretatie van de jazzmusicus. Als duo performen Job en Hiske songs die bij velen bekend in de oren klinken, maar uitgevoerd in de spirit van een jazzmuzikant. Er zijn altijd verrassende wendingen voor de luisteraar en zelfs voor Job en Hiske zelf. Dit komt omdat ze elkaar constant blijven uitdagen om tot een hoger niveau te komen.

Maar hun focus blijft uiteindelijk toch om de luisteraar mee te nemen op een reis vol mooie pop en jazz songs die hart en ziel raken, zowel in club-, concert- en theaterpodia, als in een meer intieme setting waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten en van goede muziek te genieten.

En daar is Lewinski de uitgelezen plek voor! Wilt u voorafgaand aan dit concert een hapje mee-eten? Ook dat is mogelijk! Voor €16,75 per persoon. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. Hiske en Job start 20:00 uur (inloop 19:30). Heeft u dieet/vegawensen? Geef het vooraf aan ons door!

Zaterdag 19 september 2020 / 19:30 / vvk €10,- via www.lewinski.nl