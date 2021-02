Het Nationaal Modelspoor Museum van Sneek zoekt een nieuwe naam

SNEEK- Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek is op zoek naar een nieuwe naam. Mogelijk verhuist het museum dit jaar van het stationsgebouw van Sneek naar een grotere locatie. Het museum wil naar industrieterrein De Hemmen. Dat is nog niet helemaal beklonken, maar bij een nieuw museum hoort ook een nieuwe naam, zo vindt het bestuur.

Het Nationaal Modelspoor Museum heeft een online enquête opgezet waar mensen een aansprekende naam kunnen kiezen of zelf kunnen voordragen. Raadsfracties in Súdwest-Fryslân vinden dat het museum in ieder geval voor vijf jaar op het industrieterrein terecht moet kunnen. Het college had er echter minder vertrouwen in. Mogelijk dienen fracties deze maand een motie in om het verhuizen toch mogelijk te maken.