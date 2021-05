Het grote geheim van de kapel in het Sint Antonius Ziekenhuis

SNEEK- In de oorspronkelijke kapel van het ziekenhuis aan de Dr. Boumaweg, waren tot 1938-1939 heel duidelijk swastikasymbolen in de gebrandschilderde ramen te zien. De swastika is het heiligste symbool uit het hindoeïsme en boeddhisme.

Echter sinds de opkomst van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij is de swastika (mis)bruikt en in de westerse wereld een symbool geworden dat sterke associaties oproept met fascisme, racisme, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De Commissie Historie deed een grote ontdekking, dat bij foto’s vanaf 1938 de gebrandschilderde ramen van de kapel ineens verdwenen waren en deze ramen vervangen waren door nieuwe gebrandschilderde ramen. Dit is destijds in stilte gedaan want in de archieven is hier niets over beschreven of van terug te vinden. De reden moge duidelijk zijn…

Op de eerste foto (1938) zitten beide ‘foute’ ramen er nog in, op de tweede foto uit 1939 is het linker raam al vervangen.

Bron Babs Eliasar