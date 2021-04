Hester Postma nieuwe directeur Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum heeft een nieuwe directeur. Hester Postma (42) uit Leeuwarden zal met ingang van 1 juni 2021 deze functie gaan bekleden. Postma is historicus en al 20 jaar werkzaam bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de laatste jaren als projectleider. Zo was ze onder andere verantwoordelijk voor het drijvende ‘paviljoen Liwwadders’ in de Prinsentuin tijdens LF2018, en leidde ze de herinrichting van het publieksgebouw van het HCL in 2020.