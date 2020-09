Herfstvakantie in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK-In de herfstvakantie bruist het van de activiteiten in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. We starten spannend met Schatzoeken in het donker tijdens de Coole Kidsnacht en verdiepen ons de hele week in de plastic soep – en maken daar natuurlijk ook iets moois van!

Nergens vind je meer schatten dan in een museum. Het Fries Scheepvaart Museum bewaart er een heleboel. Maar na sluitingstijd gaan de lichten uit, en dan zijn ze toch een stuk moeilijker te vinden! Gelukkig is er een schatkaart met aanwijzingen, en misschien loop je wel een piraat, een visser of een zeeheks tegen het lijf die je verder kan helpen. Maar dan moet je wel de opdrachten goed uitvoeren. Lukt het jou om in het donker de schat te vinden?

Schatzoeken in het donker is alleen te doen tijdens de Coole Kidsnacht op 9 oktober 2020. Het museum is dan speciaal open voor kinderen, tussen 18.00 en 21.00 uur. Een beter begin van de herfstvakantie kun je niet bedenken! De route is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders of pake en beppe. De entreeprijs voor iedereen, ook volwassenen, is €3,50 euro en met een museumkaart of ledenpas mag je gratis naar binnen. Het schatzoeken duurt ongeveer een uur en daarna kun je nog heerlijk spelen in het kindermuseum. LET OP: In verband met coronamaatregelen mogen wij maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk in het museum toelaten. Wil je zeker zijn dat je naar binnen kunt, koop dan alvast online een kaartje, via http://tickets.friesscheepvaartmuseum.nl.

Herfstvakantie-workshops:Maak geen troep maar KUNST van plastic soep!

In de herfstvakantie gaat het Fries Scheepvaart Museum, samen met jou, de strijd aan tegen de plastic soep. Ergens ver weg op de oceaan drijft een hele berg afval, van plastic flessen en visnetten tot kleine microplastics, die het water vervuilen en de zeedieren vergiftigen. Plastic moet je dus niet weggooien, maar zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Tijdens de workshop ga je zelf kunst maken van plastic soep en andere troep. Wat voor moois maak jij van een dop, een schroef of een zakje? In het museum doen we eerst inspiratie op: bij de binnenvijver ga je zelf aan de slag met plastic soep en we bekijken kunstwerken van Vera Damhuis, die van afval juist iets moois maakt.

De workshop Maak geen troep maar KUNST van plastic soep is van maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober dagelijks te volgen tussen 11.00-12.00 en tussen 15.00- 16.00 uur. De workshop is geschikt voor kinderen van 4 – 12 jaar. Per keer kunnen er 15 kinderen meedoen. Voor ouders is helaas geen ruimte in het lokaal. Reserveren is verplicht via telefoonnummer 0515 414057 (van 10.00 tot -17.00 uur). Kosten: € 5,00 per kind, te betalen aan de kassa van het museum.