Henk Hofstede in Het Bolwerk

Hofstede richt in 1974 met Alex Roelofs, Rob Kloet en Michiel Peters The Nits (later: Nits) op. De band scoort in de jaren tachtig grote hits met onder meer 'Nescio', 'Sketches of Spain’, ‘J.O.S. Days' en 'In The Dutch Mountains'. De groep maakt in die tijd meerdere albums die goed worden ontvangen, waaronder Omsk (1983), In The Dutch Mountains (1987) en URK (1989). Later is er ook succes met Doing The Dishes (2008) en Hotel Europa (2015).

In 2003 brengt Hofstede zijn eerste, Nederlandstalige soloalbum uit: Het Draagbare Huis. De plaat is gebaseerd op de video-installatie The Portable House, die hij in 2001 maakte voor de Biënnale in het Musée d'Art Contemporain in Lyon.

Henk doet dit weekend 2 Friese podia aan. Mocht je op deze zondag niet bij ons kunnen komen, dan tref je hem op zaterdag 6 maart ook in de Neushoorn in Leeuwarden.

Dit concert zal plaatsvinden conform de coronamaatregelen, daarom is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Planning · Zondag 7 maart 2021 in Het Bolwerk

1e concert: 14:00 uur - 15:30 uur

2e concert: 15:30 uur - 17:00 uur