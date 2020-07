Heabeltsje de Jong deelt cake uit op Frittemahof

SNEEK- Heabeltsje de Jong (BSA) bezocht vorige week bewoners van woonzorgcentrum Frittemahof in Sneek. Hier deelde zij 200 plakken cake uit bij de koffie. Aanleiding was de posteractie van het programma Kwartier TV presenteert: Keek op de week waar door bewoners van het zorgcentrum massaal gehoor aan was gegeven.