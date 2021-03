Havennomaden van Charles de Vries verschenen

SNEEK- “Steeds weer onderweg zijn betekent confrontatie met obstakels en met jezelf. De tocht naar buiten is immers ook een tocht naar binnen”, dat schrijft Charles de Vries in zijn kortgeleden uitgebrachte boek ‘Havennomaden’.

Het boek heeft twee thema's die nauw met elkaar verweven raken, namelijk het maken van zeiltochten en het zoeken naar zingeving. Op de omslag van het boek wordt daarover meer verteld, waarbij de auteur nog kan melden dat de behandeling zich voor een groot deel in Friesland en op de Friese wateren afspeelt. "Met beide heb ik veel affiniteit. Voor de televisiedocumentaire van National Geographic over het skûtsjessilen deed ik destijds de research en schreef het scenario."

Korte inhoud

“Opdrachtfilmer Swaab maakt documentaires voor overheid en bedrijfsleven en vindt dat opdrachten steeds meer op elkaar gaan lijken, waardoor verveling zijn leven binnensluipt. Daarnaast ervaart hij een gevoel van teleurstelling over wat hij tot nu toe in zijn leven heeft bereikt. Is hij zijn tijd aan het verdoen en wat is de zin van zijn bestaan? Zijn verlangen naar een meer authentiek en zinvol leven wordt groter en op een dag neemt hij de beslissing om op zijn boot te gaan wonen en daarmee lange zeiltochten te maken. Als hij een haven binnenloopt vertrekt hij weer snel en hoopt elders het 'echte' te ontdekken. Hij betast ding na ding, met de onbepaalde hoop dat het plotseling wakker zal worden en hem begroeten.”

