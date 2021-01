Happy Stones in Sneek

'Happy Stones’ zijn ‘doodle stones’ en ze zijn bedoeld om iemand een positief gevoel te geven. Zeker in de coronatijd heb je iets positiefs nodig. Soms kom je ze toevallig tegen. Soms worden ze bewust neergelegd bij bepaalde mensen om ze een hart onder de riem te steken. Ze mogen bij je blijven en ze mogen ook verder zwerven. Er worden allerlei creaties gemaakt. Meestal kleine stenen, maar ook grote stenen. Er staan hele herkenbare tekeningen op, maar ook fantasie tekeningen.

Ook vind je stenen met stippen. Een soort mandela-achtige steen. Er zijn er bij die levensechte beschilderingen maken. Zoals bijvoorbeeld een vinger. Er worden op de site voorbeelden van stenen getoond. Er worden vragen gesteld en beantwoord over het materiaal of de werkwijze. Al met al een super leuke manier om je creativiteit kwijt te kunnen met als bonus een lach op het gezicht van de vinder toveren. En we zijn blij dat ook in Sneek de mensen elkaar kunnen vinden”, zeggen Jolanda Couperus-Andringa en Belinda Vogelvanger-Engwerda.

Hoe kun je me doen?

Happy Stones Sneek is vanaf 28 december 2020 in de lucht! Doe je ook mee?! Hoe werkt het? Zoek een mooi grote steen en beschilder deze met acryl/plakkaat/krijtverf en/of acryl- of merkstift. Zelf maak ik ze eerst nog schoon in emmer water met een scheutje St. Mar”, vertelt Belinda op de site.

“Goed laten drogen en daarna nog met blanke (nagel)lak afwerken. De gelakte stenen minimaal een nachtje laten uitharden om uitlopen te voorkomen. Geen glitter of oogjes op plakken omdat dit in de natuur achter blijft. Leg ze bij voorkeur ergens zichtbaar neer; op een stoepje, bankje of iets degelijks. Zet op de onderkant Happy Stones Sneek en het FB logo.

Verstop de steen bij jou in de buurt

“Vind je een prachtige steen? Post het op deze pagina: https://www.facebook.com/groups/1801968543292653 Verstop ‘m gelijk weer of doe dit maximaal de volgende dag zodat iemand anders er ook van kan genieten. Veel plezier met het schilderen en zoeken van de stenen!”