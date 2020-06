Hak de zomer door

EXMORRA - “Even je hoofd leeg maken na alle spanning van de afgelopen weken? Dan is beeldhouwen, komende zomer, in een inspirerende omgeving, net wat je nodig hebt”, aldus Anna Akke Fopma.

In Exmorra een pittoresk dorpje in Friesland, tussen Bolsward en Makkum, heeft zij samen met Jan Zeeders een prachtig sfeervol atelier, waar Anna Akke vier dagen in de week les geeft. In de weidse zuidwesthoek van Friesland zijn volop mogelijkheden om een overnachting te regelen, zodat jij kunt deelnemen aan een bijzonder weekend.

“Een cadeautje voor jezelf. Speciaal voor jou heb ik een aantal beeldhouwweekenden ingepland om je in de watten te kunnen leggen. Bij mooi weer gaan de beeldhouwbokken naar buiten en kunnen we werken langs het terras van Koffie & Thee “De Golle”. Genietend van wat komen gaat”, weet Anna Akke.

Hoe werken jullie?

“De groepen zijn klein, maximaal 5-6 personen, zodat ik voldoende aandacht en kwaliteit kan leveren. Ik vind het belangrijk dat iedereen aan zijn trekken komt en een goede individuele ondersteuning ervaart. Ervaring met beeldhouwen is niet vereist, het is juist een uitdaging voor jezelf om even alles te vergeten en jouw creativiteit de ruimte te geven. Even een weekend onbezorgd tijd voor jezelf, genieten, ontdekken en beleven. Wie wil dat nu niet?”

Hoe beginnen jullie met de cursus?

“Het beeldhouwweekend begint met het uitzoeken van een steen. Wij hebben een ruime keus in speksteen in ons atelier. Speksteen is een zachte steen soort en is een ideale steen om deze geweldige hobby uit te proberen. Speksteen is prima te bewerken. Voor de mannen onder ons heb ik eventueel een aantal wat hardere stenen liggen, waar zij zich op uit kunnen leven. Mocht jezelf nog een steen hebben liggen waar je aan wil werken, dan kan dat natuurlijk ook. Het plannen van een beeldhouwweekend, kan dan net weer het duwtje in de rug zijn om weer te beginnen met deze prachtige hobby.”

Hoe ziet zo’n beeldhouwweekend er verder uit?

“Het gehele beeldhouwweekend, word je héérlijk in de watten gelegd. Wanneer de stenen zijn uitgezocht, starten we dag één met een kopje koffie en een stukje Friese oranjekoek. Tussen de middag zorgt Jan voor een overhéérlijke Friese lunch en later in de middag is er nog een thee pauze met een lekkernij. Dag twee wordt er een stukje Ferwoudster Koeke bij de koffie geserveerd en hebben we weer een overhéérlijke lunch voor je klaar staan. De tweede dag eindigen we met een hapje en drankje om het weekend af te sluiten.”

Wat brengt zo’n weekend de deelnemer?

“Tijdens dit weekend leer je de beginselen van het beeldhouwen, het gebruik van de gereedschappen en diverse technieken. Bovenal ervaar en beleef je het beeldhouwproces. Het lijkt je misschien onmogelijk, maar je zult versteld staan van wat je tot stand kunt brengen. Niet iedereen is direct een kunstenaar, maar het gaat ook om het plezier, de ontspanning, even uit je hoofd, je gevoel de ruimte geven. Het uiteindelijke resultaat is door jou gecreëerd, jouw unieke kunstwerk. Een beeld waar je trots op kunt zijn. Ik weet zeker dat je naar huis gaat na een geweldige beleving en dat je na afloop zegt, dit smaakt naar meer.”

Hoe kunnen deelnemers met jullie in contact komen?

“Je kunt je natuurlijk inschrijven voor één weekend, maar je bent ook meerdere weekenden welkom. Kijk maar op onze site: https://staalensteen.nl/