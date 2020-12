Haal het museum in huis

SNEEK- Behalve naar het museum toe gaan, kun je deze winter ook het museum in huis halen. Daarvoor zijn twee speciale knutselpakketten gemaakt. Voor kinderen tot 8 jaar is er een pakket waarmee je zelf een schatkist en een draaikolk kunt maken.

Alle benodigde materialen zitten erin, inclusief een instructieblad en leuke opdrachten. Voor kinderen vanaf 7 jaar is er ‘een doosje vol zon’, waarmee je zelf een zonnebootje, een kompas en een zonnewijzer kunt maken. Ook hierin zitten alle materialen, een instructieblad en leuke opdrachten. De pakketten kosten € 5,- (schatkist met draaikolk) en € 7,50 (doosje vol zon) en zijn te koop in de museumwinkel van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Ook een leuk cadeautje voor tijdens de feestdagen!