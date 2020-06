GT2C leerlingen RSG Sneek winnen verhalenwedstrijd: Er Was Eens

SNEEK- Klas GT2C van RSG Magister Alvinus uit Sneek is vandaag, 18 juni, onder het mom van een toets die zogenaamd niet thuis kon worden gemaakt, naar school gelokt om hen daarna te verrassen met hun eerste prijs voor het beste verhaal bij de landelijke ‘Er Was Eens’ verhalenwedstrijd. Klas GT2C had met hun verhaal Londen 1940, geschreven door Sarah-Rebecca van Tiel en namens de klas als beste verhaal gekozenen, ingediend.

De winnaars werden vandaag (donderdag 18 juni) naar school gelokt met een toets. Hier werden zij door schrijver, dichter en jurylid Derek Otte in het zonnetje gezet. Ze ontvingen niet alleen de symbolische beker, maar alle klasgenoten ontvingen ook nog een flink gevulde boekentas (en kast!) voor thuis. De prijsuitreiking vond plaats op het schoolplein.

Over Er Was Eens

Er Was Eens is een verhalenwedstrijd waarin leesplezier en creatief schrijven centraal staan. Dit jaar was de zevende editie. VMBO leerlingen gaan aan de slag met het schrijven van een verhaal. Ter voorbereiding van de deelnemers worden schrijflessen verzorgd door onder andere bekende auteurs. De Er Was Eens-vakjury, bestaande uit bekende Nederlanders, beoordeelt alle verhalen en kiest daaruit de drie beste inzendingen.

Over RSG Magister Alvinus

De leerlingen van klas GT2C hebben samen met hun docent in het project ‘Er was eens’ bij de lessen Nederlands laten zien dat ze veel bereiken door kansen aan te grijpen en samen te werken, terwijl ieder vanuit de eigen kwaliteiten een bijdrage levert.