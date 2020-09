Grote Duitse stomers in Sneek en Festijn van Bouwsteentjes

SNEEK- In de herfstvakantie van 10 t/m 18 oktober kan men genieten van de mooiste treinen in Het Nationaal Modelspoor Museum. Want daar draaien Duitse LGB locomotieven met echt geluid en stoom hun rondjes. Het museum is dan omgetoverd tot 'Duitse stoomweek'.

Elke dag zijn er dan in het Modelspoormuseum demonstraties met grote stomers. Deze grote stoomlocomotieven kunnen fluiten, stomen, kolen op het vuur gooien en stomend wegrijden. Een vrijwilliger van het museum laat de laatste stand van deze techniek zien. Leuk voor groot en klein. En om het helemaal af te maken worden aan de bezoekers gratis mini broodjes met Duitse worst uitgedeeld. De demonstraties met de grote stomers zijn onderdeel van twee festijnen die het museum organiseert. In de herfstvakantie is het leegstaande gedeelte van Metz, Grootzand 14 omgetoverd tot een Festijn van Bouwsteentjes. Een hele vakantie vol LEGO en DUPLO plezier, ruim 500 m2, georganiseerd in samenwerking met de leden van de Nederlandse Vereniging De Bouwsteen.

Zo wordt het bezoek aan het museum en het Festijn van Bouwsteentjes een feestelijk uitje voor het hele gezin. Voor iedereen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.Vanwege de verwachte drukte raadt het museum de bezoekers aan zich goed voor te bereiden. Eris een tijdslimiet ingesteld voor hoe lang men het museum met de “Duitse stoomweek” mag bezoeken.

Reserveren is verplicht (er zijn tijdsloten) vanwege de verwachte drukte en de RIVM regels. Dit kan vanaf 6 oktober via de website van het museum. U moet voor beide events apart reserveren. Zonder reservering kunt u niet naar binnen. Hebt u voor beide events geboekt, dan ontvangt u bij het bezoek van het tweede event een combi korting van 1 euro per persoon.

Museumkaart houders moeten voor dit event in het museum een toeslag betalen. De Duitse stoomweek is in het station van Sneek (Modelspoor museum).In de herfstvakantie van zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober. Geopend op zaterdag, dinsdag t/m vrijdag van 09.30-17.00 uur, op zondag en maandag van 12.30-17.00 uur.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Kortom, in de komende periode veel leuke museum activiteiten! De events worden georganiseerd volgens de RIVM Corona regels. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.