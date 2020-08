Groot feest tere er van 25 jaar Kameleondorp in Terherne

TERHERNE - Feest in Lenten, het dorp uit de boeken van de Kameleon. In de week van 7 t/m 13 augustus is het feest in het dorp en op het eiland. Er wordt afgetrapt met de plaatsing van de Kameleonboot op het nieuw te onthullen Kameleonplein. Verder zijn er allerlei bijzondere attracties geplaatst en natuurlijk zijn Hielke en Sietse zelf ook van de partij om te vertellen over de nieuwe Kameleonfilm die deze zomer opgenomen wordt.

Wie kent ze niet, de tweeling Sietse en Hielke Klinkhamer. Al sinds 1949 beleven ze avonturen met hun superboot de Kameleon. Avonturen die de bezoekers van het Kameleondorp Terherne sinds 1995 kunnen beleven tijdens een avontuurlijk vaart met de praam van Gerben en op zijn eiland.

Feest

Nu, 2020, 16 miljoen verkochte boekjes 2 speelfilms en een tv-serie later, bestaat dit dorp 25 jaar en dat vieren we. In de week van 7 t/m 13 augustus is het feest in het dorp en op het eiland. Er wordt afgetrapt met de plaatsing van de Kameleonboot op een sokkel. De sokkel bevat tekstjes van lezers die een ode brengen aan Hotze de Roos. De boot wordt geplaatst op het nieuw te onthullen Kameleonplein. De onthulling van de boot is vrijdag 7 augustus om 15.00 uur. Natuurlijk zijn Hielke en Sietse ook aanwezig en kunnen ze nieuws vertellen over de nieuwe Kameleonfilm, die ze deze zomer op gaan nemen. Verder is er vanaf 9 augustus 5 dagen feest op het eiland en zijn er speciaal voor deze gelegenheid bijzondere attracties geplaatst.



Kameleondorp

In 1995 richtte een groep enthousiaste dorpelingen van Terherne het kameleondorp op. Dit naar aanleiding van een prijs die de schoolkinderen aan de schrijver Hotze de Roos gaven, omdat ze zijn boeken, de Kameleon boeken, het mooiste vonden. Behalve het eiland is het dorp Lenten op ware grootte nagebouwd in een grote stolpboerderij in het hart van Terherne, daar kunnen bezoekers meehelpen de toestand op te lossen. Bij het botenstation vertrekken de rondvaarten en de veerdienst naar het avontureneiland. Hier gaat het om spelen en ravotten in de natuur, vlotje varen, moeraslopen, slootjespringen en lekker vies worden. Zo was het vroeger en zo is het daar nu nog.