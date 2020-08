Groot aantal schilderijen ‘Toochdagen’ schilderijen Marten Groenhof

IT HEIDENSKIP- Gisteren zijn in het dorpshuis 'It Swaeigat' in het Heidenskip de toochdagen van de schilderijen van Marten Groenhof.

De opkomst op deze vrijdagmiddag overtrof alle verwachtingen, maar liefst 97 schilderijen werden aangemeld voor het Marten Groenhof register en alle schilderijen werden vakkundig door Jan Tijsma uit Oudemirdum op de foto gezet.



Voorzitter Jan Pieter Dijkstra van Uitgeverij DeRyp was uitermate in zijn nopjes en zei dat hij enorm blij en verrast was van hetgeen werd aangeboden. Uiteraard waren er schilderijen met maritieme achtergronden maar er waren ook juweeltjes bij met weergaven van de idyllische plekken die It Heidenskip te bieden heeft.



Het bestuur is optimistisch gestemd over de inbreng voor vandaag en is tevens hoopvol over de totstandkoming van een boek over deze Heidenskipster schilder!