Groningers in Fryslân: Kunst van DE PLOEG anno 2020

Wat zien Groninger kunstenaars als ze naar Fryslân komen? Het antwoord op die vraag is vanaf 19 november te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. 18 Leden van Groninger kunstkring De Ploeg exposeren daar hun werk, geïnspireerd op hun beeld van de provincie Fryslân. Het resultaat is een tentoonstelling met een grote variëteit aan werken: van abstract tot realistisch, van houtskool tot olieverf en van schilderij tot beeldhouwwerk. Maar wel allemaal met als gemene deler: het Friese water.

Een aantal Ploegleden toog afgelopen zomer naar Friesland, en voer een middag mee op een skûtsje in de Alde Feanen. Anderen lieten zich inspireren door het Waddengebied, jeugdherinneringen of andere associaties met Fryslân. Zo maakte Marjan Cornelius uit Winsum met houtskool en pastel een grote tekening van opspattend boegwater. “Als kind ging ik vaak naar Vlieland en Schiermonnikoog, en ik weet nog dat ik het altijd heel ontspannend vond om naar het opspattende water te kijken aan de zijkanten van die grote boot. En toen ik laatst uit varen ging, had ik dat weer. Dus toen wist ik: dit is gewoon mijn onderwerp.”

Terpen en ice tea

Beeldhouwer Dik Breunis (Groningen) vond zijn inspiratie in een verder verleden, en maakte gebeitelde terplandschappen in grote oude boomstronken. “De terpen waren voor de eerste bewoners van Friesland de manier van overleven, van omgaan met het water.” Onstwedder schilder Geert Schreuder keek zijn ogen uit op het skûtsje in de Alde Feanen. “Ik zet alles op de foto, van de kleinste details tot wijdse vergezichten. Een pak ice tea op de rand van een zeilbootje bijvoorbeeld. En die dreigende lucht boven de Wijde Ee, daar gaat mijn hart echt even sneller van kloppen.”

Willem Corsius uit Oostwold schilderde een bovenaanzicht van het Starteiland in het Snekermeer. “Ik ben eind jaren ’60 getrouwd met een Sneekse, en 20 jaar lang draaide het leven om de schoonfamilie in Sneek. De herinneringen hebben een ander perspectief gekregen, maar het Starteiland is er nog altijd.” Het toeval wil dat het Starteiland ook in 1923 al eens is geschilderd door een kunstenaar van De Ploeg, Johan Dijkstra. Dat schilderij is te zien in de permanente tentoonstelling van het Fries Scheepvaart Museum.

"Johan Dijkstra was een van de oprichters van De Ploeg. Hij had een boot en schilderde vaak in de omgeving van Grou," weet directeur Meindert Seffinga. "We zijn erg blij dat we dit schilderij in onze collectie hebben, want het is een werk van hoog niveau en het geeft een mooi beeld van de watersport rondom het Starteiland in de jaren '20. Door nu de werken van de huidige kunstenaars van De Ploeg te exposeren, maken we een mooie verbinding tussen het heden en het verleden."

Starteiland (acryl op doek) - Willem Corsius (2020)