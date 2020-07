Goed gastheerschap op 1,5 meter afstand bij de VVV

SNEEK - We weten het inmiddels allemaal: we moeten een afstand van 1,5 meter bewaren. Dit is niet alleen lastig in een supermarkt, maar ook in de VVV kantoren kan het knap lastig zijn. Hoe ben je een gast nog goed van dienst? Hoe houd je die afstand in stand, maar gaat toch de vlag van goed gastheerschap op?

Dat die afstand in winkels behouden moet worden, maakt een bezoek aan de VVV er niet altijd gezelliger op. Een goede sfeer neer zetten is dan ook belangrijk en die begint al bij de deur. Goed gastheerschap begint al bij de allereerste interactie die gasten hebben in de VVV. Straal rust uit en laat zien dat je weet wat je doet! Maak oogcontact en glimlach. Heel voor de hand liggend, hoor ik je denken. Maar doe het maar eens! Wees je bewust dat op 1,5 meter afstand je dus iets meer je best moet doen om contact te maken met je gast. Gebruik niet alleen je stem, maar ook je gezichtsuitdrukking en je hele houding. Zorg ervoor dat je gasten enthousiast groet en en dat je zelf positieve energie uitstraalt.



Mensen zijn veel vatbaarder voor positieve dan negatieve berichten. Dus, bedank voor hun komst, voor hun medewerking, dat ze afstand houden. Dan worden ze op een positieve manier herinnerd aan de regels en wellicht ook herinnerd dat ze het niet helemaal goed hebben opgevolgd.

Voor gasten kunnen regels niet helder zijn (ondanks of juist dankzij de regels die overal te lezen zijn). Corrigeer op een rustige manier en verzoek je gast vriendelijk om zich aan de betreffende regel te houden. Ook al is het de 20e keer vandaag. Wat nou als u toch iemand betrapt op het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften? We hebben een paar tips. Het allerbelangrijkste is het non-verbale, je houding. Kijk niet boos of geïrriteerd, houd je handen niet in de zij en praat vooral rustig. Begin met een situatieschets. ‘Goedemiddag mevrouw, vanwege het coronavirus zijn wij door de maatregelen van overheid genoodzaakt 1,5 meter afstand te bewaren. Nu zag ik dat u dat nog niet doet.” Ga dan over op de actie. “Ik zou u graag vragen wat meer afstand te bewaren. Daarna kan je eventueel nog inspelen op het gevoel “Ik vind het vervelend dat ik u hierop moet wijzen.” Vervolgens kan je nog verwijzen naar borden en affiches die zijn opgehangen omtrent de veiligheidsvoorschriften. Ga er vooral nooit vanuit dat iemand het expres doet.

Gastheerschap in tijden van de coronacrisis heeft zo zijn uitdagingen, zo blijkt de afgelopen maanden maar weer. Maar waar een uitdaging is, is vaak ook ruimte voor (creatieve) oplossingen.