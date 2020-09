Gezamenlijke promotie voor Friesland om toerisme in najaar en voorjaar impuls te geven

Op wereldreis in eigen provincie



Op wereldreis in eigen provincie, want de wereld ligt hier letterlijk aan je voeten. Denk maar aan de Oldehove, onze eigen toren van Pisa of de Sahara bij Kale Duinen in Appelscha of op de Waddeneilanden. Merk Fryslân en VVV Waterland van Friesland sloegen de handen ineen om in samenwerking met de regiomarketingorganisaties een Wereldreiscampagne uit te rollen die de sector een positieve impuls moet geven in het najaar en het voorjaar. De campagne richt zich op inwoners van Friesland en het Noorden van Nederland waarbij de focus ligt op korte vakanties en dagjes uit. “Met de Wereldreiscampagne dagen we de inwoners van Friesland uit om Friesland opnieuw te ontdekken. Dit sluit naadloos aan bij de oproep die gedeputeerde Avine Fokkens eerder dit jaar deed aan de Friezen om vakantie in eigen provincie te vieren. Vanwege de huidige situatie rondom corona is dit voor ons nog steeds actueel”, aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân.



Nieuwe impuls voor 11fountains



In opdracht van de Friese Gemeenten start Merk Fryslân vandaag tevens de nieuwe campagne voor de 11fountains die landelijk wordt uitgezet met als doel de kwaliteitstoerist hiernaar toe te halen. De focus komt te liggen op ‘Ontdek onze 11 steden’, waarbij sterk is gekeken naar de combinatie van het bezoek van de fontein én de stad. De eerste nieuwe wandelroutes om de fontein en andere bezienswaardigheden in de stad te ontdekken zijn al te vinden op www.11fountains.nl.



Arriva helpt Friesland promoten



Veertien bussen bestickerd met ‘Wereldreis Friesland Style’ en 11fountains rijden vanaf vandaag rond in Friesland. Milfred Hart, regiodirecteur Arriva Noord, zegt hierover: ‘Friesland heeft heel veel mooie bestemmingen. Daar kun je naartoe met onze bussen en treinen. Daarom doen we de oproep om samen met ons op ‘Wereldreis’ te gaan’ en al die mooie bestemmingen in Friesland te (her)ontdekken’. Voor Arriva en Merk Fryslân is dit een in eerste stap in een samenwerking, die beide partijen in de toekomst verder uit willen rollen.

Meer informatie op friesland.nl/wereldreis en 11fountains.nl