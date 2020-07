Gevarieerd aanbod verse streekproducten op donderdagse Boerenmarkt Woudsend

WOUDSEND- Op maar liefst zeven achtereenvolgende donderdagen kunt u de heerlijkste verse boodschappen doen op de Boerenmarkt in Woudsend. De eerste markt is op donderdag 9 juli. De markt vindt plaats op de Waechswâl in het centrum van het dorp, van 11.00 tot 17.00 uur. De laatste markt is op 20 augustus.