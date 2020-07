Geslaagd? Gefeliciteerd aan iedereen de geslaagd is!

Kom lekker dineren met je ouders, familie en vrienden in de tuin van Lokaal55. Met een warme ontvangst over onze ‘groene’ loper voor alle geslaagden! En lachen naar de fotograaf mag! De mooiste foto sturen we je toe. Woensdag 8 juli vindt deze speciale avond plaats. Reserveer alvast je tafel via 0515-460321 of info@lokaal55.nl”