Geen traditionele Sinterklaasintocht in Sneek, wel Sinterklaas TV én Sinterklaashuis!

SNEEK-Dat de traditionele Sinterklaasintocht in Sneek geen doorgang kan vinden door de corona-crisis zal geen verrassing zijn. Toch organiseert de Sinterklaascommissie van de Vereniging Ondernemend Sneek ook dit jaar een bijzonder feest om de Goedheiligman te ontvangen. Er komt een heuse televisie-intocht en in Sneek komt een Sinterklaashuis!

ZuidWest-TV

“Wij zijn een samenwerking aangegaan met ZuidWest-TV”, vertelt voorzitter Herbert de Vries van de commissie. “Natuurlijk komt Sinterklaas naar Sneek maar dit jaar op een ludieke manier! Hoe? Dat weten wij ook nog niet helemaal, want dat wordt door Sinterklaas zelf bepaald! Het moet ook nog een beetje een verrassing blijven maar er zal veel drama aan te pas komen, dat mocht ik in ieder geval wel verklappen. Dat hij komt, is ook zeker. Op dit moment weten wij alleen nog niet waar en om hoe laat precies. Dat wordt een week van tevoren bekend gemaakt. Die aankomst is live te volgen op ZuidWest-TV.”

Sinterklaashuis

“Voorafgaand aan de intocht is er een Sneker Sinterklaasjournaal, waarin alle voorbereidingen in beeld worden gebracht. Het wordt een echt mediaspektakel. Wij willen wel dat de kinderen met het Sinterklaasfeest in aanraking komen: we krijgen een Sinterklaashuis op het Grootzand in het Metz-pand! Het Sinterklaashuis zal regelmatig open zijn. Kinderen kunnen met hun ouders en begeleiders door het Sinterklaashuis lopen. Wel moet een bezoek vooraf worden geboekt op een tijdslot. Sinterklaas zal aanwezig zijn, net als de veelkleurige Pieten.”

“Het zal een echt Sinterklaas-belevenisverhaal worden. De kinderen kunnen zien waar Sinterklaas slaapt, waar de pepernoten worden gebakken en een kijkje in de Pakjeskamer staat ook op het programma. Een tour door het Sinterklaashuis! Wij moeten als gevolg van Corona schakelen en in mogelijkheden denken. Nergens in Friesland zal een traditionele Sinterklaasintocht zijn, dat is onmogelijk en ook niet verantwoord. De Veiligheidsregio’s willen het bovendien niet”, vertelt De Vries.