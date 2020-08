Geen ‘sutelaksjes’ in 2020

SNEEK- Er zullen dit jaar geen ‘sutelaksjes’ met Friese boeken worden georganiseerd. De betrokken partijen hebben dit besluit genomen in verband met het nog steeds rondwarende coronavirus. Volgens coördinator Ferdinand de Jong kan bij de verkoop – het ‘suteljen’ – de anderhalve-meter-regel niet worden nagekomen.

Bovendien staan er diverse ‘sutelaksjes’ in een periode van een aantal weken op het programma, wat de kans op verspreiding van het virus door de provincie reëel maakt. In overleg met Ernst Bruinsma, projectleider van Boeken fan Fryslân, is besloten dat het door laten gaan van de ‘sutelsaksjes’ een te groot risico met zich meebrengt.

De hoop is dat er volgend jaar al vroeg kan worden begonnen met de verkoopacties om de schade van dit jaar in te halen. De dorpen en verenigingen die dit jaar deel zouden nemen, maar ook andere belangstellenden, worden van harte uitgenodigd om zich met nieuwe data te melden.

De ‘sutelaksje’ met Friese boeken en boeken over Friesland wordt de afgelopen jaren door steeds meer verenigingen in dorpen door heel Friesland georganiseerd. Het verlies van 2020 als verkoopjaar is voor de deelnemende verenigingen een financiële strop, ze ontvangen anders 25% van de omzet.