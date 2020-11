Geen Sinterklaashuis, wel meerdere tv-uitzendingen

SNEEK- Het Sinterklaashuis aan het Grootzand in Sneek is van de baan. De coronamaatregelen laten het niet toe. Een intocht door de binnenstad was al afgeblazen. Omroep Súdwest gaat de aankomst van de goedheiligman, enkele Sneker Sinterklaasjournaals en een Sinterklaasshow uitzenden.

Het Sinterklaashuis, inclusief pepernotenkeuken en pakjeskamer, was een idee van de Sint Nicolaascommissie van de Vereniging Ondernemend Sneek. Kinderen konden door het pand lopen en de Sint en zijn Pieter gedag zeggen. Het huis zou meerdere dagen met tijdslots geopend zijn. ,,Maar het Sinterklaashuis is in de tweede coronagolf niet verantwoord", laat Herbert de Vries namens de commissie weten.

Intocht

Het was de afgelopen maanden een kwestie van denken in mogelijkheden voor de commissie. Lange tijd werd gehoopt dat het hoogtepunt van het kinderfeest, de intocht van de Sint, door kon gaan. Net als in de rest van het land, werd ook het Sneker onthaal in de stad afgelast. ,,Aan het begin van de crisis dachten velen nog dat we in juni wel van corona af zouden zijn", aldus De Vries. ,,Helaas. Zo ontstond deze zomer het idee om een intocht via de televisie uit te zenden. We namen contact op met Omroep Súdwest en zij reageerden enthousiast." Aanvankelijk was het de bedoeling om rechtstreeks verslag te doen van een alternatieve aankomst in Sneek. ,,Dit bleek te ingewikkeld", zegt De Vries. ,,Er komen geen live-uitzendingen."

Journaals

De Vries schreef de afgelopen weken mee aan het script. ,,Het verhaal zal anders zijn dan dat bij de NPO en meer gericht op Sneek en Súdwest-Fryslân." Clown Sander speelt een belangrijke rol, verklapt De Vries. Over hoe de Pieten eruit zien, blijft hij schemerig. ,,Er zit veel kleur in de intocht en de journaals. Maar dat kan ook met de kleding van de Pieten te maken hebben. Natuurlijk merken we dat de discussie elk jaar heftiger wordt. Je kunt je hoofd er niet voor wegdraaien. We hebben een originele oplossing gevonden."

De verschillende Sneker Sinterklaasjournaals worden ieder uur uitgezonden op 11, 12, 13 en 14 november en de Sinterklaasshow van zondag 29 november tot 5 december. Daarnaast komen de opnames ook op Facebook en Instagram (Sinterklaas in Sneek en Sneek is Meer).

Voor de kanalen waarop Omroep Súdwest uitzendt, wordt verwezen naar hun website www.omroepsudwest.nl

De Vries hoopt dat de Sint in 2021 gewoon weer onthaald wordt bij de Waterpoort. ,,Want er is maar één intocht: de traditionele. Mogelijk dat we volgend jaar doorgaan met de Sneker Sinterklaasjournaals, want die zijn leuk om te maken."