WOUDSEND- Elisabeth Walstra heeft na zeven maanden ziekte haar atelier aan het Aldtsjerkhof in Woudsend weer geopend.

“Mijn nieuwste collage:gebroken tijd. Zeven maanden kon ik door mijn uitgezaaide borstkanker in de longen bijna niets. Het was een hel. Ik kon geen 10 meter meer lopen en zelf niet eens meer naar de WC. Een mager uitgemergeld hoopje opgegeven mens was ik met een kaal hoofd.”

“Nu kan ik zo'n beetje weer alles: bergwandelen, fietsen, schrijven en schilderen, met mijn nieuwe krullenbol haar! Deze collage is gebaseerd op mijn gevoel dat mijn lichaam 7 maanden als een gevangenis voelde.”

“Ik geef lezingen over leven met kanker, je eigen weg zoeken en nooit op te geven. Tevens welkom in mijn atelier aan het Aldtsjerkhof 5 8551PA Woudsend Sud West Fryslân. Voor meer info: 0640120229. www.elisabethwalstra.nl “