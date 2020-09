Galerie Bax Kunst exposeert kunstwerken van Jan van Tuinen en Johan Visser

De expositie met kunstwerken van de Jan van Tuinen (1944-2012) is een must-see voor kunstliefhebbers van binnen en ver buiten de regio. Er is nog steeds veel belangstelling voor zijn werk bij liefhebbers en verzamelaars.

De geboren Sneker kunstenaar genoot zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool te Leeuwarden en vervolgens aan de Stichting Ateliers ’63 te Haarlem. Hij woonde en werkte vele jaren in Sneek. De kunstenaar voerde in de jaren zestig, samen met Folkert Postma en Peter Bax, een aantal malen action painting sessies uit. Jan was lange tijd werkzaam als fotolithograaf bij drukkerij Flach.

De laatste jaren was er weer sprake van dat hij zijn werk als kunstenaar weer wilde hervatten na een langer afscheid van zijn kunstenaarschap. Zijn gezondheid heeft dit echter niet toegelaten. In 2012, op 27 augustus overleed Jan, die in 1978 onder meer bekendheid verwierf met zijn spraakmakende Friese Vlag Project.

Johan Visser is geboren en getogen in Leeuwarden. Na vele jaren met toegepaste kunst bezig te zijn geweest is hij vrij gaan werken. Zijn materiaal: Voornamelijk hout in combinatie met andere materialen. Objecten met een knipoog die ruimte nodig hebben om aanwezig te zijn.

“Gedurende al de jaren was er dus een sterke drang aanwezig, ook in mijn schetsen, om mijn passie uit te oefenen in de vrije- dan in de toegepaste kunst.Hout is voor mij, in combinatie met andere materialen, zeer inspirerend om mee te werken. Ik laat het beeldend doen wat eigenlijk niet kan, vloeien, druipen, uit en in elkaar trekken en drukken, buigen en vouwen.”

Objecten met een humoristische knipoog waarvan meerdere beelden werden geëxposeerd in onder meer het Gemeentemuseum in Den Haag, de Fundatie in Zwolle en het Fries Museum.



De expositie bezoeken

Galerie Bax Kunst is te bezoeken op de vaste openingstijden. “Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.” Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: “Ook de thuizitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.”

De expositie duurt tot en met 21 november 2020.