Fryslân blijft inzetten op cultuureducatie voor de jeugd

SNEEK-De komende 4 jaar blijft Fryslân investeren in cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Keunstwurk voert dit voor onze provincie uit, in nauwe afstemming met gemeenten, kunstcentra en scholenkoepels. Er is tot 2025 in totaal ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar, deels provinciaal geld en deels via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

‘Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur is belangrijk voor onze provincie’, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. ‘Het stimuleert de eigen creativiteit en talenten. Én het heeft ook enorme impact op de culturele en economische ontwikkeling van Fryslân als geheel’.