FryskSichtber: maak het Fries zichtbaar op Internationale Moedertaaldag

SNEEK- Op 21 februari is het de Internationale Moedertaaldag. Deze dag is op initiatief van Unesco in het leven geroepen en bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren heeft Praat mar Frysk een speciale actie bedacht die extra aandacht geeft aan de zichtbaarheid van onze moedertaal, het Fries. En iedereen kan natuurlijk meedoen.

Deze hele week al heeft Praat mar Frysk foto’s ingezameld van het Fries in de openbare ruimte. Mooie Friese teksten op auto’s of busjes, bedrijven die in het Fries adverteren of andere zichtbare Friese teksten zoals namen op gevels, woorden op de muur, bordjes in de tuin en ga zo maar door. Daarnaast is het vooral een oproep. Heb je een bedrijf? Bedenk waar en hoe je het Fries zichtbaar kunt maken en laat het resultaat zien. Om kort te zijn: maak het Fries zoveel mogelijk zichtbaar in de openbare ruimte.

“It is foar de brûkers fan in taal wichtich dat de taal ek sichtber is yn de iepenbiere romte en by bedriuwen en online,” vertelt projectleider Mirjam Vellinga. “It soarget foar mear status en bewustwêzen en it hat in sinjaalfunksje. It jout oan dat de taal ek brûkt wurde kin. En dizze aksje lit sjen datst sels maklik wat dwaan kinst foar dyn taal.”

Van 21 t/m 28 februari zal Praat mar Frysk de inzendingen delen via de sociale mediakanalen. Zo wordt het Fries ook online meer zichtbaar. Eigen foto’s direct delen kan natuurlijk ook. Mensen kunnen dan de hashtag #FryskSichtber gebruiken.