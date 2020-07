Fryske Scheurkalender 2021 op koers

SNEEK- De 1,5 meter afstand houden weerhoudt de Friezen niet om te laten zien wat hen in Friesland raakt. Vanuit alle hoeken en gaten in de provincie Friesland stromen de foto's binnen. En allen geven antwoord op de vraag; "Wat beweegt jou in Friesland?"

Inmiddels zijn er alweer meer dan 300 inzendingen ontvangen voor de editie van 2021. De organisatie verwacht minimaal het aantal inzendingen van 650 in 2019 te overtreffen. Net als vorig jaar heeft initiatiefnemer van de kalender Hent Hamming een oproep geplaatst om foto's in te sturen wat inwoners van Friesland beweegt. Iedereen mag en kan meedoen en je hoeft geen topfotograaf te zijn om in de kalender te komen. Veel belangrijker dan een kwalitatief goede foto is de zeggingskracht van de foto. Daarnaast wordt er ook beoordeeld op originaliteit en diversiteit. Geen 365 zeilboten dus.

Alle inzendingen worden door een jury, onder leiding van Noorderlicht - Huis van de Fotografie beoordeeld en voor de kalender geselecteerd. Inzenden kan tot 15 augustus 2020.

De scheurkalender verbindt mensen. Iedere dag, het hele jaar door! Als je wilt meedoen kan je jouw foto insturen/uploaden naar www.fryskescheurkalender.nl Wie weet sta jij in de kalender van 2021.

Inzending 't Bildse Goud; Bertus Dijkstra, Oudebildtzijl

Molen Koudum; Wytske Heida, Folsgeare

Molkwerum, Tette van Gent, Koudum