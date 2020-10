SNEEK-Midden in de Kinderboekenweek, op zondag 4 oktober – Dierendag – is het Pippi Langkous-achtige kinderboek ‘Frjemde fratsen op it kastiel’ gepresenteerd. Dit op de prachtige Kinderboerderij van Sneek, te midden van hangbuikzwijntjes, hoofdrolspelers van het boek.

Auteur van dit hilarische verhaal is Astrid Kuiper, de fleurige en soms even grappige als bizarre illustraties zijn van Vera Damhuis. De kleuren spatten van het papier af! Dit Friestalige kinderboek – uitgegeven door uitgeverij Louise - is voor kinderen van 6-9 jaar, maar natuurlijk ook als voorleesboek van jongere kinderen. Een korte impressie:

Prinses Victoria wol hiel graach in nij húsdier. In hingelbúkswyntsje! Dy bisten fynt se stoer, grappich en leaf. Se dramt krekt sa lang troch oant har man prins Piko it goedfynt. As prins Piko op reis giet, makket prinses Victoria der in wylde boel fan op it kastiel. Mar oei, dan komt ûnferwachts prins Piko thús…

Het boek is voor 15 euro verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.uitgeverijlouise.nl

Op de foto de hoofdrolspeler en op de achtergrond uitgever Eddy van der Noord, ontvanger eerste exemplaar Mirjam Vellinga (Afuk), auteur Astrid Kuiper en illustrator Vera Damhuis.