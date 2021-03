Friestalig festival Aaipop komt bij de mensen thuis

NIJLAND- Voor het tweede jaar op rij heeft het Aaipop bestuur het grootste Friestalige festival moeten annuleren vanwege het coronavirus. Voor het bestuur en alle artiesten een enorme tegenslag. Stichting Aaipop werd 35 jaar geleden opgericht en betekent al vele edities een motiverende rol voor vele Friese artiesten. Voor jong en oud is het festival de start van het landelijke festivalseizoen, waarbij de Friese muziek en cultuur voorop staat. Naast de bezoekers zetten altijd rond de 200 vrijwilligers uit Nijland en omstreken zich in voor Aaipop. Voor het dorp en vele van zijn verenigingen een grote financiële domper.

Net als vorig jaar laat het bestuur Paasmaandag niet zonder Aaipop voorbijgaan. Waar de stichting vorig jaar nog in “quarantaine” zat zoekt Aaipop zijn bezoekers dit jaar thuis op. Met ‘Aaipop Thús’ hoopt het bestuur de Friese muziek in de huiskamer te brengen. Met een laaivestream treden er van 14.00 tot 22.00 uur vijf Friese artiesten en bands op. Na ieder optreden zal Willem Waldpyk van Omrop Fryslân de kijkers meenemen naar de huiskamer van Aaipop. Op visite bij Aaipop waar ruimte is voor interviews met artiesten, gesprekken over de Friese muziek en ruimte voor ouderwetse gezelligheid.

Traditiegetrouw op de echte editie van Aaipop zal deze online editie ook worden afgesloten met het Friese volkslied. De band NNB, die meer dan 10 jaar geleden de talentenjacht ‘Aaipop der op út’ won, zal de online dag muzikaal met Ierse invloeden afronden. Ook oud deelnemer van deze muzikale speurtocht van Aaipop Joop Obama staat geprogrammeerd en de dames van Vocal Roses en troubadours Adri de Boer en Piter Wilkens. De laaivestream is gratis bij te wonen en is via een link, die op vijf april aanstaande op de website van Aaipop zal komen te staan, te bereiken.